Schip gezonken op Westerschelde, een opvarende vermist

Een binnenvaartschip is gezonken in de Sloehaven, een haven bij de Westerschelde vlak bij Vlissingen. Het schip had twee mensen aan boord en is volledig gezonken, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Een opvarende is naar de kant gekomen in een sloep en is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De ander wordt vermist.

Verschillende hulpdiensten werken samen om te zoeken naar de vermiste en het schip te bergen. Er is onder meer een helikopter ingezet.

Geen botsing

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Er waren volgens de veiligheidsregio geen andere schepen bij betrokken.

Het schip is gezonken buiten de vaargeul. Ander verkeer heeft er dus geen last van.

Er waren volgens de veiligheidsregio geen gevaarlijke stoffen aan boord. Het binnenvaartschip vervoerde zand van het Zeeuwse Hansweert naar Vlissingen.