Zoektocht naar drenkeling Vlissingen gestaakt

De zoekactie naar de vermiste opvarende van een gezonken binnenvaartschip bij Vlissingen is gestaakt. Ook een zoektocht van een duiker in en om het wrak heeft niets opgeleverd, meldde de Veiligheidsregio Zeeland even na middernacht.

Het schip was beladen met zand en maakte de afgelopen middag door onbekende oorzaak water in de monding van de Sloehaven. Rond 15.20 uur zonk het. Er waren twee opvarenden. De ene, de 39-jarige scheepseigenaar uit het Zeeuwse dorp Rilland, werd gered. Van de andere opvarende was geen spoor.

Tot het donker werd, zochten de politie en de Kustwacht met onder meer een helikopter en reddingsboten. Rond 22.00 uur, toen het tij gunstig was, begon een duiker een nieuwe zoekactie. De vermiste, een vermoedelijk buitenlandse werknemer, werd niet gevonden.

Het schip zal nu worden geborgen onder leiding van Rijkswaterstaat. Het ligt niet in de vaargeul. Vanwege de zoekactie lag het scheepvaartverkeer de afgelopen avond wel even stil.