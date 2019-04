Van misbruik beschuldigde atletiekcoach Jerry M. aangehouden

De van seksueel misbruik beschuldigde Rotterdamse atletiekcoach Jerry M. is aangehouden. Het onderzoek van de zedenpolitie Rotterdam richt zich op meerdere strafbare feiten, schrijft het OM. De misdrijven werden zowel in Nederland als in het buitenland gepleegd.

De Telegraaf schreef in januari dat M. vorig jaar bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak had bekend dat hij de afgelopen 35 jaar negen meisjes had misbruikt. Dat gebeurde bij atletiekclubs in de omgeving van Rotterdam en Den Haag.

Hij is nooit gestraft, omdat niemand aangifte heeft gedaan. M. zei dat hij in de jaren 80 met zeker vier atletes tussen de 11 en 18 jaar oud onbeschermde seks had. Twee van hen werden zwanger. Tussen 2008 en 2017 maakte hij zich schuldig aan grensoverschrijdende massages en seksuele intimidatie.

Meer dan 60 personen gehoord

Het OM schrijft nu dat naar aanleiding van publicaties in de media een onderzoek is ingesteld. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent, maar ook in een ver verleden, te maken hebben gehad met deze atletiektrainer. In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld, aldus het OM.

Er liggen nu vier aangiftes van aanranding en ontucht. M. wordt vandaag gehoord. Later deze week wordt beslist of hij wordt vervolgd.