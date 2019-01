Rotterdamse atletiektrainer misbruikte decennialang minderjarige meisjes

Een 58-jarige atletiektrainer uit Rotterdam heeft in de afgelopen 35 jaar zeker negen meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt. Dat bevestigt de Atletiekunie. In meerdere gevallen leidde dat misbruik tot zwangerschappen, meldt De Telegraaf op basis van documenten en verklaringen van betrokkenen.

De man heeft afgelopen zomer een volledige bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Bij die bekentenis is het voorlopig gebleven. "Als Atletiekunie kunnen we geen aangifte doen", zegt directeur Pieke de Zwart. "Daar heb je medewerking voor nodig van de slachtoffers of de verdachte. Je staat machteloos."

De zaak is in 2017 door een vertrouwenspersoon van een atletiekclub gemeld aan de Atletiekunie. Naar aanleiding daarvan is de man voor het leven geroyeerd door de Atletiekunie. "De afgelopen maanden, na de uitspraak van het royement, zijn we druk bezig geweest met het opnieuw uitrollen van het preventieplan grensoverschrijdend gedrag", zegt De Zwart.

Geen spijt

In het vonnis van het Instituut Sportrechtspraak staat dat het de aanklager is opgevallen dat de man "geen spijt heeft betuigd en geen inlevingsvermogen heeft getoond". Ook kwam hij "berekenend" over.

De aanklager van het Instituut verwijt de man dat hij over een periode van een groot aantal jaren "ernstig inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke integriteit van zeer jeugdige atletes". Bij zeker drie slachtoffers heeft het gedrag van de man volgens het vonnis "een zeer negatieve en onherstelbare impact gehad op de geestelijke gesteldheid en het leven in het algemeen". De aanklager rekent dat de man als trainer/coach zeer ernstig aan.

Zwaarste straf

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers heeft meerdere onderzoeken gedaan naar seksuele intimidatie in de sport. "Dit is een civielrechtelijke zaak en binnen het verenigingsrecht is royement de zwaarst mogelijke straf", zegt ze.

De oud-trainer staat door het royement op een registratielijst van ontuchtplegers. Olfers: "Maar daar staan er nu pas drie op. Ik kan me niet voorstellen dat er niet veel meer ontuchtplegers in de sport rondlopen. Daarom wil ik een heftiger registratielijst."

"Ik voel me enorm gefrustreerd dat er geen informatie vanuit civiele zaken kan worden overgeheveld naar de strafrechtelijke macht", zegt Olfers. "Zonder aangiftes kun je niets. Ook de betrokken atletiekverenigingen kunnen dat niet. Want als een lid zegt geen aangifte te willen doen, wat kun je dan?"