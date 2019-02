Toch misbruikaangiftes tegen Rotterdamse atletiektrainer Jerry M.

Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels één aangifte gedaan. Twee zijn in voorbereiding, meldt het Openbaar Ministerie.

Begin vorige maand is de politie een onderzoek gestart naar de 58-jarige Rotterdammer die jarenlang heeft gewerkt als trainer bij verschillende atletiekverenigingen. Het onderzoek richt zich op strafbare feiten die zijn begaan in Nederland, maar ook in het buitenland - bijvoorbeeld tijdens trainingen daar. Tegen M. was tot nu toe geen aangifte gedaan, daarom is hij nog op vrije voeten.

Aanleiding voor het onderzoek waren publicaties in de media over misbruik van meisjes die op verschillende locaties en momenten atletiektraining kregen van M. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De afgelopen weken is er al gesproken met mogelijke slachtoffers van seksueel misbruik, komende tijd staan er nog meer gesprekken gepland, ook met degenen bij wie het misbruik verjaard is, schrijft RTV Rijnmond.

M. heeft in de afgelopen 35 jaar zeker negen meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt bij verenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag.

Bekentenis

Afgelopen zomer legde M. een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. De zaak kwam in november 2017 aan het rollen, toen een 21-jarige atlete bij haar club meldde dat Jerry M. haar had betast.

In de jaren 80 had de man met zeker vier atletes tussen de 11 en 18 jaar meerdere jaren onbeschermde seks. Twee van hen werden zwanger. Tussen 2008 en 2017 ging het onder meer om grensoverschrijdende massages en seksuele intimidatie.

Geen spijt

De tuchtcommissie schrijft dat M. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt, maar dat het onderzoek "om proceseconomische redenen" beperkt bleef tot de negen meisjes. Het viel de aanklager op dat de trainer geen spijt of inlevingsvermogen betuigde. Naar aanleiding van zijn bekentenis is hij door de Atletiekunie geroyeerd.