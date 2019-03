Laatste momenten in gecrasht toestel Ethiopië: 'Optrekken, optrekken!'

Er is meer bekend geworden over de laatste momenten in de Boeing 737 MAX die deze maand neerstortte in Ethiopië. The Wall Street Journal sprak met bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek naar de vliegramp. Ze hebben van minuut tot minuut de ramp gereconstrueerd.

De Boeing vertrekt op 10 maart om 08.38 uur plaatselijke tijd uit Addis Abeba in de richting van Nairobi. Een minuut later gaat het al bijna mis. Als het toestel op ongeveer 140 meter hoogte is, helt de neus van de 737 MAX naar beneden. Gezagvoerder Ahmednur Mohamed meldt een 'besturingsprobleem' aan de verkeerstoren.

De piloot wordt om opheldering gevraagd, maar een antwoord komt er niet. Mohamed is op dat moment druk bezig het vliegtuig weer in de juiste baan te krijgen.