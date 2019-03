SP likt zijn wonden: 'Onze mensen horen niet bij Baudet of Wilders'

"Dit waren niet onze verkiezingen", zei SP-leider Lilian Marijnissen toen vorige week duidelijk werd dat haar partij in de Eerste Kamer straks van negen naar vier zetels terugzakt. Vandaag, tijdens de eerste landelijke SP-bijeenkomst na 20 maart, werd duidelijk hoe leden over de verkiezingsnederlaag denken. Volgens hen zat de "handrem" er te veel op in de campagne.

Of, zoals partijvoorzitter Ron Meyer het achteraf tegen de NOS verwoordt: "We zijn er niet in geslaagd om de woede, teleurstelling en het cynisme van mensen om te zetten in hoop. Daar zijn we getergd over." Meyer denkt dat veel SP-stemmers zijn overgestapt naar Forum voor Democratie of de PVV. "Maar onze mensen horen niet bij Baudet of Wilders, maar bij ons."

Antikapitalistisch

De socialisten willen de komende tijd een steviger antikapitalistisch geluid laten horen en duidelijker laten zien waar de partij voor staat, ook ten opzichte van andere linkse partijen.

"We hebben vandaag luid en duidelijk gehoord dat de handrem eraf mag", zei partijleider Marijnissen in haar toespraak. "Natuurlijk was het een klote-uitslag, maar we zijn niet verslagen."

Pensioenen

Marijnissen maakte vanmiddag bijvoorbeeld opnieuw duidelijk dat het kabinet straks niet op steun van de SP hoeft te rekenen bij onderhandelingen over de pensioenen. "De eis is: 66 jaar en geen dag langer. Nu niet, nooit niet, hoeveel koffie er ook gedronken gaat worden."

Afgelopen week sprak minister Koolmees van Sociale Zaken wel met de PvdA over arbeidsmarkt en pensioenen.

Kritiek

Verontwaardiging over andere SP'ers was er ook vandaag in Amersfoort. Veel aanwezigen waren boos op SP-leden die in de afgelopen verkiezingscampagne in de media kritiek hadden geuit op de koers van de partij.

"Dat is niet verboden, maar we vinden er wel wat van", zegt partijvoorzitter Meyer daarover. "Als je iedere dag tegen je partner zegt dat je het niet meer zo fijn vindt, dan gaat het een keer mis. Die leden, ook al zijn het er maar enkele, moeten zich afvragen of ze zich nog wel thuis voelen bij ons."

Supertrots

De afgelopen periode was er binnen de SP verdeeldheid over onder andere arbeidsmigratie. Op de verkiezingsavond zei Marijnissen daarover dat ze "supertrots" was op de discussies die binnen de SP worden gevoerd. "Leden bepalen de koers, ik heb die uit te voeren."