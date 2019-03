Koolmees praat met PvdA over pensioenhervorming

In Den Haag worden weer pogingen gedaan om het vastgelopen overleg over een pensioenakkoord vlot te trekken. Minister Koolmees ging vanmiddag op bezoek bij PvdA-fractievoorzitter Asscher. Die had de bewindsman uitgenodigd om te komen praten over de arbeidsmarkt en de pensioenen.

Koolmees wilde toen hij naar binnen ging niet veel kwijt. "Ik wil gewoon een breed draagvlak hebben", zei hij. "Daarvoor zijn kopjes koffie in het parlement noodzakelijk." Hij ging niet in op de vraag of hij de PvdA iets te bieden heeft in ruil voor steun aan de pensioenplannen.

Na afloop sprak hij van een uitstekend gesprek met Asscher

Eerste Kamer

In november liepen de pogingen om tot een akkoord te komen met vakbonden en werkgevers stuk. De bonden stapten op, onder meer omdat ze vinden dat de pensioenleeftijd omlaag moet en niet langzaam verder moet stijgen, zoals het kabinet wil. Ook konden ze het niet eens worden over de regels die ertoe moeten leiden dat er ook in de toekomst voldoende geld in kas is voor de pensioenen. De bonden vinden die regels te streng.

Koolmees hoopt dat de vakbonden weer aan tafel komen, als hij overeenstemming kan bereiken met de PvdA en andere linkse partijen. Ook voor een meerderheid in de Eerste Kamer moet hij steun zoeken bij de oppositie. Na de provinciale verkiezingen van vorige week raakt het kabinet zijn meerderheid in de senaat kwijt.