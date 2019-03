Opgepakt migrantenmeisje VS overleed door bacteriële infectie

Het zevenjarige meisje uit Guatemala dat in december overleed nadat ze bij de Mexicaanse grens was opgepakt door de Amerikaanse grenspolitie, had een streptokokkeninfectie. Dat blijkt uit onderzoek op haar lichaam.

Het meisje en haar vader waren samen met andere migranten illegaal de grens tussen Mexico en de VS overgestoken. Een paar uur nadat ze waren opgepakt, werd het meisje ziek. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Er ontstond veel ophef over haar dood onder activisten in de VS, die vinden dat illegale migranten niet goed worden opgevangen.

Een kinderarts die op verzoek van persbureau AP het autopsierapport heeft gelezen, zegt dat het meisje niet aan de bacteriële infectie had hoeven te overlijden. "Ze had meteen naar het ziekenhuis gebracht moeten worden", zegt de arts, die denkt dat iemand met medische kennis bij de grenspolitie aan de symptomen van het meisje had kunnen zien dat ze snel geholpen moest worden.

De Amerikaanse grenspolitie heeft nog niet gereageerd op het autopsierapport. Eind december overleed er nog een kind uit Guatemala dat werd vastgehouden. Sindsdien hebben kinderartsen overlegd met de politieleiding hoe de medische hulp aan zieke migrantenkinderen verbeterd kan worden.