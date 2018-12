Grenspolitie VS onder vuur vanwege dood 7-jarig meisje

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan na de dood van een 7-jarig meisje uit Guatemala dat werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. Ze hoorde samen met haar vader bij een groep migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de VS was overgestoken.

Kort nadat de groep de grens was overgegaan, werden ze gearresteerd. Ook de 7-jarige Jakelin Caal en haar vader. Een paar uur later werd het meisje ziek: ze moest overgeven, had hoge koorts en kon moeilijk ademhalen. Uiteindelijk overleed ze in een ziekenhuis in Texas.

Volgens de grenspolitie deden agenten er alles aan om het meisje te helpen, maar had ze al dagen niet gegeten en gedronken. Uit een eerste screening zou blijken dat ze geen gezondheidsproblemen had en haar vader zou een formulier hebben getekend waarop stond dat ze in goede gezondheid was.