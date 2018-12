Opnieuw gearresteerd kind uit Guatemala overleden in VS

In de Verenigde Staten is opnieuw een kind uit Guatemala gestorven dat werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. Het gaat om een jongen van 8 jaar. Eerder deze maand stierf een meisje uit Guatemala dat in een Amerikaans detentiecentrum zat.

Het viel een agent gisteren op dat de jongen tekenen van ziekte vertoonde. Hij werd met zijn vader naar een ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij griep en een verkoudheid had opgelopen. De jongen kreeg medicijnen mee en kon het ziekenhuis weer verlaten.

Later op de avond moest hij terug naar het ziekenhuis, toen hij begon te braken. Kort na middernacht overleed hij. Wat de precieze doodsoorzaak is, is volgens de Amerikaanse grenspolitie CBP nog niet duidelijk.

Niet bekendgemaakt is hoelang de twee in de VS waren en hoelang ze al vastzaten in een detentiecentrum. In een verklaring stelt de dienst meer informatie naar buiten te brengen "zodra dat beschikbaar en gepast is". De CBP belooft een "onafhankelijk en grondig" onderzoek naar de gang van zaken.

Tweede zaak

Ruim een week geleden ontstond ophef over het overlijden van een 7-jarig meisje uit Guatemala. Ze hoorde met haar vader bij een groep migranten die illegaal de grens tussen de VS en Mexico waren overgestoken.

De groep werd kort na het oversteken van de grensovergang gearresteerd. Een paar uur later werd het meisje ziek. Ze moest overgeven, had hoge koorts en kon moeilijk ademhalen. Ze overleed in een ziekenhuis.

Volgens de grenspolitie deden agenten er alles aan om het meisje te helpen, maar had ze al dagen niets gegeten of gedronken. De vader liet via een advocaat weten dat dat niet klopt en dat het meisje wel had gegeten en gedronken. Ook burgerrechtenadvocaten en activisten toonden zich kritisch: zij vinden dat de omstandigheden in de opvangcentra slecht zijn.