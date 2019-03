Provincie Limburg houdt vast aan afschieten wasberen

De provincie Limburg houdt vast aan het besluit om wilde wasberen af te schieten. Volgens de provincie is dat gerechtvaardigd omdat wasberen impact hebben op de natuur, gezondheidsrisico's met zich meebrengen en overlast veroorzaken.

"Europese lidstaten zijn verplicht invasieve exoten uit de natuur te verwijderen", zegt de provincie tegen 1Limburg. De wasbeer staat op de Europese lijst van exoten die volgens het provinciebestuur bestreden moeten worden.

Forse kritiek

Stichting AAP heeft forse kritiek op het besluit van de provincie. De directeur van de stichting is het er met name mee oneens dat de dieren worden afgeschoten omdat er te weinig opvangcapaciteit is.

De stichting bood aan om opvang voor gevangen wasberen te regelen op twee locaties in Almere en het Belgische Opglabbeek. De provincie laat weten dit alternatief te duur te vinden.

Steeds vaker de grens over

Wasberen zijn afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika en komen van nature in Nederland niet voor. Zo'n 80 jaar geleden werd het roofdier uitgezet in Duitsland voor de jacht. Sinds een paar jaar worden de dieren steeds vaker in Nederland gezien. Nederland wil voorkomen dat de wasberen zich hier vestigen.