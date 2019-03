Tata Steel wil 100 miljoen euro investeren om stofoverlast tegen te gaan

Tata Steel zegt ruim 100 miljoen euro extra te investeren om de stofhinder in de omgeving aan te pakken. Regelmatig dalen er grafietdeeltjes neer in onder meer Wijk aan Zee. Binnen twee maanden komt het staalbedrijf met een allesomvattend plan om de overlast tegen te gaan.

Het bedrijf laat sowieso een overkapping over de productiehal bouwen om de grafietoverlast tegen te gaan. Daarnaast wordt de stofoverlast van metaalverwerkingsbedrijf Harsco aangepakt.

Eerder heeft de provincie Noord-Holland aangedrongen op een snelle en brede aanpak van de overlast in de omgeving. Het staalbedrijf is al meer dan dertig keer beboet. Inmiddels moet Tata Steel per overtreding een verhoogde dwangsom van 25.000 euro betalen.

Grafiet

Omwonenden, met name inwoners van Wijk aan Zee, hebben sinds november vorig jaar regelmatig last van de uitstoot van Tata Steel en Harsco. Vanmorgen was er weer grafiet terechtgekomen in Wijk aan Zee, schrijft NH Nieuws. Inwoners ontvingen daar via sms een alarmbericht over.

Veel inwoners maken zich zorgen over hun gezondheid, iets wat de provincie Noord-Holland uitgebreid gaat onderzoeken.

Tata Steel heeft de afgelopen tijd al verschillende maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan. Zo werd het productieproces vertraagd. Ook kunnen staalslakken langer afkoelen, wat de kans op vrijkomen van grafiet bij het kiepen vermindert.