Opnieuw dwangsom opgelegd voor stofoverlast bij Tata Steel

De provincie Noord-Holland heeft het Amerikaanse bedrijf Harsco op het terrein van Tata Steel in IJmuiden een dwangsom van 25.000 euro opgelegd voor het overtreden van milieuregels. Tussen oktober en begin vorige week legde de provincie om dezelfde reden dertig keer een dwangsom van 5000 euro op. Omdat die geen effect sorteerden, verhoogde de provincie de dwangsom per overtreding vorige week naar 25.000 euro per keer.

Harsco verwerkt restproducten van de staalproductie bij Tata Steel. Dat proces vindt deels in de open lucht plaats. Vooral bij droog weer komt er stof en grafiet vrij dat soms in de directe omgeving van het Tata Steel-terrein neerdaalt. Omwonenden beklaagden zich daar in oktober nog over in een open brief aan premier Rutte.

Nieuwe hal

Een woordvoerder Tata Steel zegt dat het bedrijf er alles aan doet om zich aan de milieuregels te houden. Sinds 1 november is er ook geen grafietuitstoot meer geweest, wel uitstoot van stof. Als dat op meer dan twee meter buiten het omkiepen van karretjes met restproducten plaatsvindt, is er al sprake van een milieuovertreding en volgt een dwangsom.

Er zijn ondertussen maatregelen genomen, maar af en toe gaat het nog mis. Het bedrijf wil een hal bouwen om het hele proces overdekt te laten plaatsvinden, maar het duurt nog even voordat de vergunningen rond zijn en er gebouwd kan worden.

De provincie heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van de 'stof- en grafietregens' voor de gezondheid van omwonenden.