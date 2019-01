Wijk aan Zee wil hulp Rutte bij aanpak overlast Tata Steel

In een paginagrote advertentie in de Volkskrant roepen inwoners van Wijk aan Zee de hulp in van premier Rutte. Ze vragen hem iets te doen aan de overlast door de bedrijven Tata Steel en Harsco. "Wij hebben een ernstig milieuprobleem en de lokale en regionale overheid is niet in staat ons te beschermen tegen een van de twee grootste CO2-uitstoters van het land."

"Sinds 2015 vinden wij regelmatig zwarte grafietstof op de dekbedden van onze slapende kinderen", staat er in de advertentie. "Een regenboog van chemische substanties is bij ons te vinden op het aanrecht, de vensterbanken, de eettafel, de auto. Soms wit siliconen fixeer, vaak grafiet, soms een bruine substantie en soms een grijze, kleverige massa."

"Wat zit er in hemelsnaam allemaal in? Wij, inclusief onze kinderen, hebben longproblemen, hoofdpijn, zijn vaak duizelig en misselijk en kunnen ons niet concentreren. Tata Steel, Harsco en de overheden beloven beterschap. Maar in de afgelopen maanden hebben wij wederom meerdere grafietregens over ons heen gehad als gevolg van de vele uitstoten per dag. Meer dan we kunnen tellen."

Nieuw type oven

Stichting IJmondig, de ondertekenaar van de advertentie, wijst Rutte ook op de subsidie van 35 miljoen euro die Corus/Tata Steel heeft gehad voor de ontwikkeling van een nieuw type oven met een lagere CO2-uitstoot. Los van het feit dat die ontwikkeling nog geruime tijd gaat duren, worden die ovens eerst gebouwd op een nieuw terrein van Tata Steel in India.

"Een goed Nederlands politicus zou hier met de vuist op tafel moeten slaan en een krachtig HO! moeten roepen", schrijft de stichting.

Aantal uitstoten

Ook het grote aantal uitstoten van de fabriek baart de inwoners zorgen. Volgens de stichting IJmondig zijn er de laatste twee jaar meer dan 1500 uitstoten geweest die niet aan de vergunningen voldoen. Terwijl volgens sommige vergunningen maar maximaal 35 uitstoten per jaar zijn toegestaan.

Overtredingen zijn alleen te bewijzen als er inspecteurs in de buurt zijn. "Maar door het gebrek aan mankracht bij de Omgevingsdienst komt het vrijwel niet voor dat inspecteurs meer dan 35 overtredingen constateren."

De stichting IJmondig nodigt premier Rutte uit voor koffie om maatregelen tegen de milieuvervuiling en overlast te bespreken. "Of een jenever als u onze foto's van de uitstoot heeft gezien."