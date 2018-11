'Nieuwe fabriek Tata Steel onverwachts niet in IJmuiden, maar naar India'

De Indiase staalfabrikant Tata Steel bouwt zijn nieuwe moderne ijzerfabriek niet in IJmuiden, maar in de Indiase industriestad Jamshedpur. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant heeft de directeur van het bedrijf het besluit bekendgemaakt aan een Nederlandse delegatie in Mumbai.

In IJmuiden staat al een fabriek van Tata waar 40.000 ton vloeibaar ijzer per jaar wordt geproduceerd. In de nieuwe fabriek zou het om het tienvoudige daarvan gaan. Ook wordt het proces daar gemoderniseerd en milieuvriendelijker gemaakt. Er wordt een uitstoot-reductie van 20 procent verwacht, schrijft de krant. Bij de Nederlanders zou het besluit als een verrassing zijn gekomen.

De fabriek in Nederland blijft wel open. Onlangs is een fusie tussen staalgiganten ThyssenKrupp en Tata Steel definitief gemaakt. Daarbij werd afgesproken dat de twee hoogovens in Nederland worden gerenoveerd en het hoofdkantoor van de joint venture in Amsterdam komt.

Reactie Tata

Tata laat in een eerste reactie weten dat, ook al is de keuze voor de fabriek gevallen op India, de ambitie er nog steeds is om ook in IJmuiden de milieuvriendelijke techniek verder te ontwikkelen. Het bedrijf zegt dat er geen sprake van is dat India in dit opzicht belangrijker is dan Nederland.

De stad Jamshedpur in het oosten van India is de thuisbasis van Tata. De staalfabriek van Tata staat zo'n beetje in het centrum van de stad en ook Tata Motors, het automerk van Tata, heeft zijn fabriek in Jamshedpur gevestigd. Bovendien is de naam van de stad, waar 1,3 miljoen mensen wonen, ontleend aan de oprichter van het bedrijf, Jamsetji Tata.