Fusie ThyssenKrupp en Tata Steel definitief rond

De fusie tussen de Europese afdelingen van de staalgiganten ThyssenKrupp en Tata Steel in IJmuiden is rond. Dat maakte ThyssenKrupp bekend. Het gaat om de grootste Europese staaldeal sinds de overname van Arcelor door Mittal in 2006.

De formele ondertekening van het contract wordt binnenkort verwacht. Ook moeten mededingingsautoriteiten in Brussel de 50/50-joint venture nog goedkeuren.

Ondernemingsraad steunt fusie

Gisterochtend stemde de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel Nederland in met de fusie, een belangrijke voorwaarde voor het akkoord. Voor de COR is het belangrijk dat Tata Steel Nederland een eigen directie en Raad van Commissarissen houdt. Ook zijn er garanties voor investeringen de komende jaren en voor de renovatie van de twee hoogovens van Tata Steel Nederland.

Gisteren gingen de Duitse bonden die betrokken zijn bij ThyssenKrupp akkoord met de deal. De Nederlandse bonden stemden eerder in.

Verdeling opbrengst

Op het laatste moment heeft ThyssenKrupp bedongen dat het bij een eventuele beursgang 55 procent van de opbrengst krijgt in plaats van de helft. Dat heeft te maken met lagere winsten de laatste tijd bij Tata Steel Europe. Maar dit heeft geen gevolgen voor afspraken over de machtsverdeling binnen het bedrijf. Het stemrecht blijft wel gelijk verdeeld.

Het Indiase Tata Steel en het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp maakten in september vorig jaar hun fusieplannen bekend. Er waren aanvankelijk grote zorgen over de plannen bij de vakbonden en de COR. Vooral vanwege het banenverlies. Uiteindelijk zullen bij Tata Steel Nederland 400 banen verdwijnen via natuurlijk verloop.

De nieuwe joint venture wordt na ArcelorMittal het grootste staalbedrijf van Europa gemeten naar staalproductie. Het hoofdkantoor komt in Amsterdam. Thyssenkrupp Tata Steel, zoals de nieuwe naam luidt, heeft ongeveer 48.000 medewerkers en een omzet van 15 miljard euro.

De bedrijven denken dankzij de fusie 400 tot 500 miljoen te kunnen besparen, onder meer door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen.