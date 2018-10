Tata Steel snijdt in productie ruw ijzer om grafietuitstoot

Tata Steel gaat de productie van ruw ijzer fors verminderen. Het bedrijf wil dat mensen in de buurt van de hoogovens in IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee geen last meer hebben van grafiet. Volgens het bedrijf is dat nu wel het geval.

"Er is enige tijd geleden geconstateerd door omwonenden en door ons dat er in het stof dat neerkwam grafietdeeltjes zaten. Dat is hetzelfde als wat in een potlood zit."

Het grafiet kwam terecht op woningen en auto's, meldt NH Nieuws. "Ik zat heerlijk buiten want het was hartstikke mooi weer. En plotseling begon het te regenen. Maar het was geen regen, het was geen water. Het waren allemaal glinsterende deeltjes", zegt een buurtbewoner tegen de regionale omroep. Het grafiet ziet er zo uit: