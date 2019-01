Onderzoek naar gezondheid omwonenden Tata Steel

De provincie Noord-Holland gaat uitgebreid onderzoek doen naar de gezondheid van inwoners van Wijk aan Zee die wonen onder de rook van staalbedrijf Tata Steel. Met onder meer urinetesten wordt bekeken of de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden schadelijk is voor de volksgezondheid.

Bewoners van Wijk aan Zee hadden vorig jaar veel te maken met grafietregens. Geregeld kwamen zwarte deeltjes neer in het dorp, waardoor huizen en auto's onder een sluier van roet kwamen te liggen. Tata Steel compenseert omwonenden door bijvoorbeeld de glazenwasser en wasstraat te betalen, maar veel inwoners maken zich ook zorgen over hun gezondheid, meldt NH Nieuws.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek precies wordt gehouden en hoe groot het wordt, aldus een woordvoerster van de provincie.