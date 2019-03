George Clooney: boycot chique hotels van homohatende sultan

Filmster George Clooney roept mensen op om luxe hotels in onder meer Beverly Hills, Londen en Parijs te boycotten. Die zijn eigendom van de sultan van Brunei, het Aziatische land dat volgende week de doodstraf voor homo's wil invoeren.

Eerder deze week waarschuwde Amnesty International al dat het steenrijke oliestaatje deze nieuwe sharia-wet wil invoeren. Volgens Amnesty geldt de sharia voor zowel moslims als niet-moslims in het land. Sinds 2014 is het land al bezig om steeds meer streng islamitische regels in te voeren.

In een opiniestuk zegt Clooney dat hij in het verleden wel eens verbleef in een van de negen hotels van de sultan, maar dat hij niet wist dat die van hem waren. "Maar voor de duidelijkheid, iedere keer als we hier slapen of dineren geven we geld aan mannen die hun eigen burgers stenigen of geselen omdat ze homo zijn of beschuldigd worden van overspel."