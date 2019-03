'Doodstraf dreigt vanaf volgende week voor homo's in Brunei'

In het piepkleine Aziatische oliestaatje Brunei, op Borneo, dreigt vanaf volgende week de doodstraf voor homo's. In het land treedt volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty op 3 april nieuwe, strenge islamitische wetgeving in werking. Daarmee kunnen mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht gestenigd worden. En voor mensen die iets stelen, dreigt in het uiterste geval amputatie van een lichaamsdeel. Dat geldt ook voor kinderen.

De straffen staan in nieuwe secties van het Wetboek van Strafrecht van Brunei. Ze werden onopvallend aangekondigd op de website van de autoriteiten. Homoseksualiteit is in Brunei al strafbaar, maar wordt nu nog bestraft met maximaal tien jaar gevangenisstraf.

Amnesty reageert woedend. "Om zulke wrede en onmenselijke straffen in te voeren is an sich al verschrikkelijk", zegt een Brunei-onderzoeker van de mensenrechtenorganisatie. Ze voegt daaraan toe dat Brunei sommige zaken niet eens als misdrijf moet zien. "Waaronder seks met iemand van hetzelfde geslacht. Brunei moet hun plannen voor deze straffen onmiddellijk stopzetten."

Sharia

De sultan van Brunei stelde in 2014 de sharia in voor moslims, de islamitische wetgeving. Het land staat bekend als zeer conservatief, met onder meer een verbod op de openbare verkoop van drank.

De sharia moest in drie fases worden ingevoerd: het eerste deel bevatte boetes voor bijvoorbeeld een buitenechtelijke zwangerschap of niet bidden op vrijdag. Onder zware internationale druk zette het land toen niet door met de invoering van de andere twee fases, maar nu is Brunei dat alsnog van plan.

Kritiek op de invoering van de sharia kreeg de schatrijke sultan vanuit zijn eigen land niet, daar hij regeert als dictator. De sharia geldt alleen voor moslims.