Onderwijs en politiek vallen hard over meldpunt indoctrinatie

De onderwijsbonden en minister Slob van Onderwijs zijn verontwaardigd over het meldpunt 'indoctrinatie in het onderwijs' van het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. Ook in de Kamer klinken kritische geluiden: alleen de PVV is enthousiast.

Het meldpunt is sinds twee weken in de lucht. Het wetenschappelijk bureau van Forum, Renaissance Instituut genaamd, stelt dat leerlingen en studenten "aan de lopende band" worden geïndoctrineerd en wil "de omvang van het probleem" in kaart brengen.

Eerder zette een scholier al een oproep op Instagram om 'linkse indoctrinatie' te melden.