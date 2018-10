Felle kritiek in Duitsland op AfD-meldpunt voor 'linkse' leraren

Nog voordat het meldpunt in Baden-Württemberg goed en wel in de lucht was, barstte een storm van kritiek los. De Duitse minister van Justitie Katarina Barley (SPD) noemde de meldpunten een "middel van dictaturen". "Iedereen die scholieren aanspoort hun leraren te bespioneren, brengt de Stasi-methoden terug in Duitsland", schrijft ze op Twitter.

De minister vergelijkt de werkwijze van AfD, de op twee na grootste partij van het land, dus met die van de Stasi, de gevreesde veiligheidsdienst in het communistische Oost-Duitsland, de DDR. De dienst hield van bijna elke burger een dossier bij en maakte veel gebruik van informanten en verklikkers.

"Vanwege die geschiedenis ligt dit soort zaken nog steeds erg gevoelig in Duitsland", vertelt correspondent Kees van Dam. "Er is veel meer verzet dan in Nederland tegen het opslaan van persoonsgegevens, het registreren van telefoonverkeer of bijvoorbeeld het ophangen van beveiligingscamera's."

Onder een vergrootglas

Ook andere Duitse politici spraken zich in felle bewoordingen uit tegen de oproep. De onderwijsministers van de verschillende deelstaten in Duitsland, die bij elkaar zijn op een conferentie in Berlijn, willen onderzoeken of AfD de wet overtreedt.

De rechts-populisten liggen onder een vergrootglas: ook de binnenlandse veiligheidsdiensten in Duitsland overwegen een onderzoek omdat AfD zich niet aan de grondwet zou houden. Partijleden liepen mee met anti-immigratiebetogers in de Oost-Duitse stad Chemnitz.

Doelwit van hacker

De partij krijgt veel steun in Oost-Duitsland en het is dan ook opvallend dat juist het West-Duitse Baden-Württemberg een van de deelstaten is waar een meldpunt is opgericht. De regio staat bekend als vooruitstrevend en de linkse partij de Groenen zit er in de regering, vertelt Van Dam.

Persbureau Reuters trekt de vergelijking met andere rechtse partijen, die in het verleden soortgelijke oproepen deden om in de publiciteit te komen. In Nederland sprak Kamerlid Thierry Baudet zich ook al eens uit over politieke voorkeuren van docenten.

Overigens lag de website van de AfD in Baden-Württemberg enkele uren nadat die was gelanceerd, er alweer uit. "Onze site is aangevallen door een hacker", zegt de partij in een verklaring. De hack is nog niet door een onafhankelijke partij vastgesteld.