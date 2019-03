Stoppen met oppikken bootmigranten 'zeer verontrustend nieuws', zegt Sea-Watch

Ook particuliere organisaties zoals Sea-Watch hebben te weinig mogelijkheden om meer migranten te redden, geeft Goezinnen toe. "We zullen doen wat we kunnen, maar dit is echt een vraagstuk voor de Europese Unie."

Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verdronken vorig jaar meer dan 2200 mensen tijdens hun oversteek op de Middellandse Zee. Goezinnen: "Dat zijn er 2200 te veel. Er moet juist veel meer reddingscapaciteit vanuit de EU komen."

Bijkomend probleem is dat er nog nauwelijks hulporganisaties actief zijn voor de Libische kust. Momenteel is het er maar één: het schip Alan Kurdi van Sea-Eye is sinds gisteren in het gebied. Daar zoeken de reddingswerkers naar de 41 opvarenden van een rubberboot van wie al drie dagen niets meer is vernomen.