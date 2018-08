Artsen zonder Grenzen: boten varen migranten op zee moedwillig voorbij

Schepen zijn wettelijk verplicht om bij een noodoproep op het water te helpen, vertelt Nathan Habers, woordvoerder van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). "Dat is vastgelegd in verdragen van de Verenigde Naties, waaronder de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Een schip moet altijd actie ondernemen en een drenkeling op de een of andere manier helpen. Er mag niet gekeken worden naar nationaliteit of status. Kapiteins mogen dus niet weigeren om drenkelingen een helpende hand te bieden."

"Het coördineren van reddingsacties op zee ligt in de handen van de zogeheten Rescue Coordination Centers (RCC's). Als een schip wordt geconfronteerd met dergelijke omstandigheden, dan wordt het doorgegeven aan het verantwoordelijke RCC. Het RCC bepaalt vervolgens welke actie nodig is en wie dat moet uitvoeren. Zo kan een koopvaardijschip ook de opdracht krijgen om drenkelingen te helpen," zegt Habers.

Onveilige plek

Niet alle schepen bieden daadwerkelijk hulp, vertelt Loof. "Er is een risico voor schepen dat ze de vluchtelingen nergens naartoe kunnen brengen. Italië en Malta hebben de Aqarius recent nog geweigerd." Terug naar Noord-Afrika varen is ook geen optie. "Europese wetgeving bepaalt dat een vluchteling niet teruggestuurd mag worden naar een onveilige plek. Libië is niet veilig nu en ook in andere Afrikaanse landen is er geen functionerend asielbeleid."

Dus kan vluchtelingen oppikken een dure beslissing worden, zeker voor commerciële schepen. "Ze moeten omvaren en zijn bang dat ze de haven niet binnen mogen als ze vluchtelingen meebrengen. En tijd kost geld." Volgens Loof hebben schepen in het verleden daarom hun radar tijdelijk uitgezet, om oproepen om vluchtelingen te redden te negeren.

Moeilijk te controleren

Schepen die weigeren hulp te bieden, zijn strafbaar. Maar in de praktijk is het lastig te controleren, vertelt de woordvoerder van Artsen zonder Grenzen. "Het is druk op de Middellandse Zee. Daardoor is het moeilijk te achterhalen welke schepen de fout in gaan."