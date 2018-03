Kaag vraagt Libië detentiecentra te sluiten

Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking heeft de autoriteiten in Libië gevraagd om detentiecentra voor migranten te sluiten. Ze pleit voor shelters waar mensen niet gevangen worden gehouden, zegt Kaag.

Kaag was twee dagen in Libië om zelf een beeld van de "fragiele situatie" te krijgen. Om veiligheidsredenen is het bezoek geheim gebleven.

In de detentiecentra worden zo'n 20.000 migranten gevangengehouden. In de kampen worden mensen mishandeld, tot slaaf gemaakt, misbruikt, verkracht en vermoord.

Libië heeft al een aantal detentiecentra gesloten, maar er zijn er ook nog tientallen open.