Stichting tegen zelfmoord opgericht ter nagedachtenis van Avicii

De familie van Avicii begint een stichting ter nagedachtenis van de overleden Zweedse dj. De Tim Bergling Stichting - Avicii's echte naam was Tim Bergling - richt zich vooral op steun aan mensen en organisaties die zich bezighouden met zelfmoordpreventie en de aanpak van psychische problemen.

De stichting richt zich verder op het ondersteunen van projecten tegen klimaatverandering en voor natuurbehoud.

Top-dj, producer en remixer Avicii overleed vorig jaar april op 28-jarige leeftijd in een hotel in Muscat, de hoofdstad van Oman. De officiƫle doodsoorzaak is nooit bekendgemaakt maar volgens de politie van Oman was er geen sprake van een misdrijf. Zijn familie liet weten dat de dj 'rust wilde vinden'.

Avicii werd wereldberoemd met nummers als Wake Me Up en Hey Brother. Hij kampte al langer met kwalen en had ook een alcoholprobleem. In 2016 stopte de dj met optreden, maar hij bleef wel muziek maken.