Nu officieel: Avicii geen slachtoffer van misdrijf

De politie in Oman bevestigt dat de dood van dj Avicii niet het gevolg is van een misdrijf. Er is twee keer lijkschouwing verricht. Dat heeft geen verdenking van een criminele daad opgeleverd, zei een woordvoerder tegen de BBC. Wat wel de oorzaak van zijn overlijden is, is niet bekendgemaakt.

De politie in Zweden zei zaterdag al dat er geen aanwijzingen waren dat Avicii, de artiestennaam van Tim Bergling, het slachtoffer was van een misdrijf.

De 28-jarige Avicii stierf vrijdag in een hotel in de stad Muscat. Bekend was dat hij al langere tijd gezondheidsproblemen had.