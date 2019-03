Daan Roovers nieuwe Denker des Vaderlands

Filosoof Daan Roovers wordt de nieuwe Denker des Vaderlands. De voormalig hoofdredacteur van het Filosofie Magazine is de opvolger van René ten Bos, die de afgelopen twee jaar de functie vervulde. Vrijdag wordt ze geïnaugureerd tijdens de Nacht van de Filosofie in Rotterdam.

Roovers, die werkt als docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en programma's ontwikkelt, zet de komende twee jaar in op 'het publieke denken', zo meldt de organiserende stichting Maand van de Filosofie.

Ze pleit onder meer voor de terugkeer van goed burgerschap en heeft volgens de organisatie oog voor "de verschillende posities binnen het gepolariseerde maatschappelijke en politieke debat".

De titel Denker des Vaderlands is een initiatief van onder meer Trouw en Filosofie Magazine. Het is de bedoeling dat de drager van de titel door middel van optredens in de media de hectiek van het nieuws in een groter verband plaatst.