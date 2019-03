May: nog onvoldoende steun voor nieuwe stemming brexit-akkoord

Er is onvoldoende steun voor het brexit-akkoord van de Britse premier May met de Europese Unie. May wil daarom de deal nog niet in stemming brengen, zei ze in het Lagerhuis. Wel wil de premier "constructieve" gesprekken blijven voeren met parlementsleden om hen aan haar kant te krijgen. Ze vindt het spijtig dat haar land niet op 29 maart de EU verlaat, zoals de bedoeling was, maar dat de brexit is uitgesteld.

"Ik geloof nog steeds dat de juiste weg voor het Verenigd Koninkrijk is om de EU zo snel mogelijk te verlaten, nu op 22 mei, met een deal", zei May in het Lagerhuis. "Maar tot mijn grote spijt moet ik concluderen dat er op dit moment niet genoeg steun is om de deal voor de derde keer in stemming te brengen."

Als May op korte termijn een meerderheid in het Lagerhuis weet te overtuigen, kan het Verenigd Koninkrijk zich op 22 mei afscheiden van de EU. Lukt haar dat niet, dan heeft May tot 12 april de tijd om in Brussel aan te geven hoe het volgens haar verder moet. Een no-deal-brexit of het afblazen van de brexit zijn nog steeds niet uitgesloten.

'Nationale schande'

In het Lagerhuis is opnieuw veel kritiek op May. Labour-leider Jeremy Corbyn noemt haar aanpak bij de brexit-onderhandelingen een "nationale schande". "Ondanks de expliciete wens van het Lagerhuis, worden we nog altijd geconfronteerd met de dreiging van een rampzalige no-deal-brexit." Anderhalve week geleden verwierp het Lagerhuis een no-deal-brexit "onder alle omstandigheden".

Een deel van het Lagerhuis wil dat er door middel van stemmingen in het parlement wordt gezocht naar een akkoord dat wel op voldoende steun kan rekenen. May is sceptisch over die aanpak: "De stemmingen kunnen leiden tot een uitkomst die niet onderhandelbaar is met de EU."

Vanmorgen meldde de Britse zender ITV dat de premier achter de schermen heeft aangeboden terug te treden in ruil voor steun voor haar brexit-akkoord. In het Lagerhuis is nog niet gesproken over die mogelijkheid.