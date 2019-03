Nederlandse waterexperts op weg naar Mozambique

Op Schiphol staan waterexperts klaar om af te reizen naar Mozambique. Met tenten, zonnepaneeltjes en mueslirepen zullen zij de komende maand meehelpen aan het verlenen van noodhulp. Het land in Zuidelijk Afrika werd tien dagen geleden getroffen door de verwoestende orkaan Idai.

Het dodental staat nu op 750 en gevreesd wordt dat dat alleen maar oploopt, door bijvoorbeeld het gebrek aan drinkwater. "Als we daar morgenochtend aankomen, beginnen we direct met het installeren van 20.000 wc's en een waterunit," vertelt Michel Becks, waterexpert bij het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij staat vanaf morgenochtend aan het hoofd van een internationaal team, dat moet regelen dat mensen zich kunnen blijven wassen en schoon drinkwater hebben.

Gevreesd voor meer slachtoffers

Het wordt een flinke klus, zegt woordvoerder Iris van Deinse van het Rode Kruis: "3000 vierkante kilometer van het land staat onder water of heeft dat gestaan. We zijn dus ook nog niet klaar met de reddingsoperatie." Nu het water daalt, wordt er steeds meer duidelijk over de grootte van de ramp en dus ook over het aantal slachtoffers.

Er wordt niet alleen ingezet op wc's en schoon water. Van Deinse: "Er worden veldziekenhuizen ingericht en voor de afgelegen gebieden moeten voedseldroppings geregeld worden."

Weinig aandacht

Volgens de VN lijkt orkaan Idai, die naast Mozambique ook slachtoffers maakte in Zimbabwe en Malawi, de ergste weerramp ooit in Zuidelijk Afrika. Toch was er relatief weinig aandacht voor, vindt het Rode Kruis. Van Deinse: "Er was natuurlijk ook veel ander groot nieuws, ook in Nederland zelf. Dat is logisch, maar dit is ook een enorme ramp, waarvan we hopen dat er meer aandacht voor komt."

Ondertussen is gironummer 7244 opengesteld voor hulp aan de slachtoffers in de getroffen gebieden in zuidelijk Afrika.