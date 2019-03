VN vreest dat orkaan Idai tot zeer grote ramp uitgroeit

De orkaan Idai die vrijdag in Mozambique aan land kwam, wordt mogelijk de ergste door het weer veroorzaakte ramp ooit in zuidelijk Afrika, zegt de VN. De harde wind en hevige buien hebben in Mozambique, Malawi en Zimbabwe grote schade veroorzaakt. Idai is inmiddels afgezwakt. De wind is flink afgenomen, maar het zal de komende dagen flink blijven regenen.

Veel rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Hulporganisaties en Mozambikaanse hulpverleners doen hun best om mensen van daken en andere hoger gelegen plaatsen te redden.

De Mozambikaanse president Nyusi zei gisteren dat er 84 doden zijn geteld, maar ook dat hij bang is dat er in zijn land meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Hulporganisaties doen geen voorspellingen, maar zeggen dat de overstromingen de ergste zijn in twintig jaar.