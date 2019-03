Mozambikaanse president vreest meer dan duizend doden door orkaan

Het officiƫle dodental van de orkaan Idai in Mozambique staat op 84, maar president Filipe Nyusi zegt dat het er meer dan duizend moeten zijn. Tot die overtuiging kwam hij na een helikoptervlucht boven het getroffen gebied. "Dit is een ramp van enorme omvang", zei hij tegen Radio Mozambique.

Hulporganisaties als het Internationale Rode Kruis vinden het wat voorbarig om te spreken van meer dan duizend doden, maar het aantal van 84 zal wel fors oplopen, denken ze. De verwoestingen die de orkaan heeft aangericht, zijn enorm. Er wordt hard gewerkt aan het brengen van noodrantsoenen en medicijnen naar de getroffen gebieden.

Dat gaat in hoofdzaak per helikopter, omdat grote delen van Mozambique na overstromingen onder water staan. Idai is de dodelijkste en zwaarste orkaan die zuidelijk Afrika heeft getroffen. Ook in landen als Zimbabwe en Malawi zijn doden gevallen en is de wateroverlast groot.

Communicatielijnen weggevallen

In Mozambique is de stad Beira, waar meer dan 500.000 mensen woonden, grotendeels verwoest. De wegen naar de stad zijn onbegaanbaar. "Het lijkt erop dat 90 procent van het gebied compleet is verwoest. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Sommige getroffen gemeenschappen zijn niet bereikbaar", zegt de leider van het reddingsteam.

De storm kwam vorige week aan land in Mozambique en trok daarna over de buurlanden Malawi in Zimbabwe. Voordat de orkaan de kust van Mozambique bereikte, waren er al enorme overstromingen ontstaan door zware regenval. Het water zakt nauwelijks weg in de grond, die keihard is na de droogte van de afgelopen jaren.