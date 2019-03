Enorme rechtszaak tegen familie die verslavende pijnstiller groot maakte

Acht leden van de Amerikaanse familie Sackler worden medeverantwoordelijk gehouden voor de dodelijke pijnstillercrisis in de VS. Ze zijn deze week aangeklaagd door honderden steden, staten en andere partijen in de VS. De familie is eigenaar van het farmaceutische bedrijf achter de zware, verslavende pijnstiller OxyContin.

Minister Bruins waarschuwde onlangs dat het gebruik van het werkzame middel in dit medicijn, oxycodon, in Nederland fors is gestegen. Bijna een half miljoen mensen slikken de pijnstiller - vijf keer meer dan in 2008. Ook het aantal meldingen van overdosissen is flink gestegen.

Tienduizenden doden per jaar

Deze cijfers vallen in het niet vergeleken met de crisis rond zware pijnstillers in de Verenigde Staten. Jaarlijks sterven daar ruim 70.000 mensen aan een overdosis, van wie het merendeel overlijdt door pijnstillers als oxycodon. De aanklagers stellen dat de Sacklers grotendeels verantwoordelijk zijn. En dat ze er miljarden dollars aan hebben verdiend.

Een woordvoerder van Purdue Pharma, de producent van OxyContin, ontkent de beschuldigingen. In een verklaring aan nieuwssite Bloomberg noemt hij het onzin dat een complexe, nationale gezondheidscrisis op één producent wordt verhaald. Er zijn namelijk nog veel meer andere producenten van deze vorm van zware pijnstillers, zegt het bedrijf.