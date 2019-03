Mueller is klaar: dit kan het Ruslandonderzoek voor Trump betekenen

Barr zal de belangrijkste bevindingen van Mueller mogelijk dit weekend al aan het Congres sturen. Wat betekent de uitkomst van het onderzoek van Mueller voor de positie van president Trump? Kan hij op basis van het rapport bijvoorbeeld worden vervolgd of afgezet?

Vervolging van de president?

Dit is juridisch gezien onontgonnen terrein. Nog nooit eerder is een zittende president vervolgd voor een misdrijf. Volgens richtlijnen van het ministerie van Justitie kan een zittend president niet vervolgd worden, maar niet alle rechtsgeleerden in Amerika zijn het daarmee eens.

Trump zal een eventuele vervolging zonder twijfel aanvechten. Het is dan aan het Hooggerechtshof te bepalen of vervolging rechtsgeldig is.

In theorie kunnen twee partijen de president vervolgen. Allereerst is dat uiteraard speciaal aanklager Robert Mueller, die volgens Amerikaanse media overigens niet met nieuwe aanklachten zal komen in zijn onderzoek. Maar ook federale aanklagers in New York kunnen besluiten de president te vervolgen. Trumps privé-advocaat Michael Cohen heeft tegenover de New Yorkse aanklagers bekend dat hij in opdracht van Trump campagnewetten heeft overtreden om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Gewoon burger

Er is ook een tussenweg mogelijk. De federale aanklager stelt rechtsvervolging uit tot aan het einde van Trumps presidentschap. Dit betekent dat de daadwerkelijke rechtszaak pas begint als Trump niet langer in het Witte Huis zit. Als gewoon burger staat niets de vervolging van Trump in de weg.

Er is nog een derde variant mogelijk. Trump kan aangemerkt worden als "unindicted co-conspirator" (niet-aangeklaagde medeplichtige) in de rechtszaak van anderen, zoals Michael Cohen. Hiermee geven de aanklagers aan dat ze de president weliswaar niet vervolgen, maar wel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf. President Richard Nixon werd in het Watergate-schandaal aangemerkt als "unindicted co-conspirator", wat uiteindelijk leidde tot zijn aftreden in 1974.