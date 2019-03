'Geen nieuwe aanklachten in rapport-Mueller'

In het rapport over het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller staan geen nieuwe aanklachten, schrijven Amerikaanse media op basis van bronnen bij Justitie. Mueller leverde zijn verslag, waar hij twee jaar aan heeft gewerkt, gisteren in bij minister van Justitie Barr.

De inhoud van het rapport is nu alleen nog bekend bij stafmedewerkers van het departement van Justitie. Barr zei gisteren dat de belangrijkste bevindingen uit het rapport vandaag openbaar worden gemaakt.

Democratische leiders pleiten voor een snelle volledige publicatie van het rapport, zodat het publiek alles te weten kan komen over wat Mueller heeft uitgezocht. Ze worden daarin door Republikeinen bijgestaan. Het Witte Huis is nog niet op hoogte gebracht van de inhoud van het rapport.

Opluchting

Het feit dat er geen nieuwe aanklachten in staan, kan een opluchting zijn in Republikeinse kring. Lange tijd werd erover gespeculeerd dat Mueller ook vervolging zou instellen tegen president Trumps zoon Donald jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner.

Zij waren in juni 2016 aanwezig bij een ontmoeting in de Trump Tower met een Russische advocaat. Die had beloofd met belastende informatie te komen over de campagne van presidentskandidaat Hillary Clinton. Kennelijk heeft Mueller daarbij geen strafbare feiten vastgesteld.

Muellers onderzoek ging over drie zaken: de vraag of Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, de vraag of het campagneteam van Donald Trump heeft samengespannen met Rusland en de vraag of de rechtsgang is belemmerd door het team-Trump.

De president heeft het hele onderzoek altijd een heksenjacht en volstrekt onnodig genoemd. Er zal in Washington met veel interesse gekeken worden naar hoe Mueller zich uitlaat over het gedrag van de president met betrekking tot de drie genoemde zaken.