Moslims Kanaleneiland vragen bij spontane tocht om verbroedering na aanslag

'Liefde zal winnen van haat'

De gelovigen liepen na het vrijdaggebed in de moskee van Kanaleneiland rond 14.00 uur naar het 24 Oktoberplein. Daar hield de imam een toespraak, waarin hij opriep tot verbroedering. "Laten we niet gaan wijzen of moddergooien. Wat voor kleur of geloof je ook hebt, samen zullen we er sterker uitkomen", zei hij onder meer.

"We hebben maandag een hartstilstand gehad, maar zijn inmiddels weer gereanimeerd", zei de imam verder. "Liefde zal winnen van haat." De geestelijke riep daarna op tot een moment van stilte.

Mensen legden daarna bosjes witte asters neer bij de herdenkingsplek, waar de afgelopen dagen al een enorme bloemenzee is ontstaan. Een aantal van hen hield een groot spandoek vast met de tekst: "Moslims, vrede met de mensheid, u en wij nakomelingen van Adam."

Witte en rode bloemen

De stille tocht van vanavond begint op het Jaarbeursplein bij Utrecht Centraal. Vanaf daar wil de organisatie naar de herdenkingsplek lopen. De gemeente heeft deelnemers gevraagd om witte of rode bloemen mee te nemen.

Vanochtend heeft Gökmen T. bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag van afgelopen maandag in een tram in Kanaleneiland. Hij heeft verklaard dat hij de schutter is en is daarmee verantwoordelijk voor drie doden en zeven gewonden.