Garuda Indonesia schrapt miljardenorder bij Boeing

Garuda Indonesia heeft een bestelling van 49 Boeing 737 MAX-toestellen bij vliegtuigbouwer Boeing geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben passagiers geen vertrouwen meer in het vliegtuig.

In vijf maanden tijd stortten twee gloednieuwe 737 MAX-vliegtuigen neer in Indonesië en Ethiopië. Bij de crashes kwamen 346 mensen om het leven. Sinds het tweede ongeluk in Ethiopië op 10 maart wordt de 737 MAX uit voorzorg wereldwijd aan de grond gehouden.

Boeing-topman Muilenburg schreef dinsdag nog dat het bedrijf volop bezig is met maatregelen om de 737 MAX veilig te laten vliegen. Onder die maatregelen zijn een software-update en een bijbehorende training voor piloten.

De belofte van Boeing trok Garuda niet over de streep. De grootste vliegmaatschappij van Indonesië plaatste in 2014 een order voor vijftig vliegtuigen bij Boeing. Daarvan is er vooralsnog een geleverd. Boeing loopt door het annuleren van de rest van de bestelling zo'n 4 miljard euro mis.