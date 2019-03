Boeing plaatst paginagrote advertentie in kranten: 'Het spijt ons'

'Het spijt ons'

In de brief staat dat veiligheid bij Boeing centraal staat en dat het bedrijf zich inzet om de feiten in kaart te brengen en toekomstige ongevallen te voorkomen.

Bij de crash met een Boeing 737 MAX in oktober in Indonesië kwamen alle 189 inzittenden om. Op 10 maart overleefde geen van de 157 inzittenden de crash met eenzelfde toestel in Ethiopië. Verschillende landen besloten daarna het toestel uit de lucht te houden. "Ook zijn we op de hoogte van het ongemak voor onze klanten en passagiers, dat wordt veroorzaakt door het aan de grond houden van de vloot", staat in de brief. "Het spijt ons."

Verderop in de brief belooft Muilenburg een software-update en een pilotentraining te komen voor de 737 MAX.

"Het is onze missie om mensen en landen te verbinden, de vrijheid te beschermen, de wereld en de ruimte te ontdekken en de volgende generatie luchtvaartaspiranten te inspireren", schrijft Muilenburg verder. Hij besluit zijn brief met: "Samen blijven we ons inzetten om het vertrouwen dat mensen in Boeing hebben, te verdienen én te behouden."