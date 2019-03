'Onderzoek in VS bij Boeing na neerstorten Ethiopische MAX 737'

Justitie in de VS is een strafrechtelijk vooronderzoek gestart naar het toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bij de ontwikkeling van de Boeing 737 MAX. Dat melden meerdere Amerikaanse media. De 737 MAX is het type vliegtuig dat op 10 maart neerstortte in Ethiopië en in oktober vorig jaar in Indonesië.

De FAA is verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in het Amerikaanse luchtruim. The Seattle Times schreef zondag dat FAA-medewerkers in 2015 onder druk werden gezet om veiligheidstesten voor het toestel door Boeing zelf te laten uitvoeren en de resultaten snel goed te keuren. De reden was dat Boeing haast had: de 737 Max moest snel beschikbaar komen om met een toestel van het Europese Airbus te kunnen concurreren.

Volgens persbureau AP heeft justitie beslag gelegd op e-mails en andere communicatie tussen de FAA en Boeing. Dat zou al zijn gebeurd op 11 maart, een dag na de crash in Ethiopië. Het vooronderzoek zelf zou eerder zijn begonnen.

Ook het Amerikaanse ministerie van Transport doet volgens AP onderzoek naar de toelating van de 737 MAX tot het Amerikaanse luchtruim.

Overeenkomsten

Franse onderzoekers die de zwarte doos van het Ethiopische toestel hebben onderzocht, maakten gisteren bekend dat ze "duidelijke overeenkomsten" tussen beide ongelukken hebben ontdekt. Details werden niet gegeven. Het onderzoek is nog niet klaar.

Bekend is dat de piloten van beide toestellen kort na vertrek geprobeerd hebben om terug te keren naar de luchthaven vanwaar ze vertrokken waren. In beide gevallen was er sprake van onregelmatige daal- en stijgbewegingen, wat erop duidt dat de piloten hun toestel niet onder controle hadden.

Bij het ongeluk in Indonesië kwamen 189 mensen om het leven, bij het ongeluk in Ethiopië 157.

Software-update

Woordvoerders van het Amerikaanse ministerie van Justitie willen de berichten over het vooronderzoek niet bevestigen of ontkennen, Boeing evenmin.

Boeing-topman Muilenburg schrijft in een vannacht gepubliceerde open brief dat het bedrijf maatregelen neemt om de 737 MAX veilig te laten vliegen. Bij die maatregelen hoort een software-update en een bijbehorende training voor piloten.