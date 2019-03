Waarom zij op Forum stemden: klimaat, migratie, en geloofwaardigheid

Bloemenhandelaar Dave van der Meer uit het Westland zweefde de laatste jaren aan de rechterflank. Hij zag wel wat in de boodschap van Pim Fortuyn en was om die reden tot afgelopen week ook fractieleider van de LPF in de gemeente Westland. "In Baudet zien heel veel mensen iets terug van Fortuyn."

Via zijn lokale partij had hij contact met 'Forum'. "We kennen die mensen, weten hoe ze in de politiek zitten. De partij vroeg wat de punten zijn waar het hier in het Westland om draait. Dat hebben ze overgenomen."

Van der Meer vindt dat het klimaatbeleid doorslaat. "Forum heeft er gewoon een heel andere kijk op, een heel realistische kijk. Uiteindelijk moet het wel betaald worden."