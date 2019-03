Baudet: Hans Wiegel als informateur in Zuid-Holland

Thierry Baudet heeft VVD-coryfee Hans Wiegel gevraagd als informateur voor het vormen van een college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Dat meldt de voorman van Forum voor Democratie (FVD) op Twitter.

"Zojuist een constructief gesprek gehad met Hans Wiegel, die bereid is als informateur op te treden in Zuid-Holland", schrijft Baudet. "Om met FVD als grootste partij te komen tot de vorming van een college."

Met 96,4 procent van de stemmen geteld staat Forum voor Democratie bovenaan na de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. De partij haalt waarschijnlijk elf zetels in de Staten. De nummer twee is de VVD, met negen zetels. GroenLinks eindigde met vijf zetels derde, samen met D66 en de PvdA.