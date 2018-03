VVD'er Wiegel verkenner voor 'stabiel en ambitieus' Haags college

Hans Wiegel is gevraagd als verkenner voor een nieuw college in Den Haag. De grootste partij Groep de Mos heeft de prominente VVD'er gevraagd om te onderzoeken hoe er een stabiel en ambitieus college gevormd kan worden met "voldoende draagvlak" in de gemeenteraad.

"We zijn zeer vereerd dat een politiek zwaargewicht als Hans Wiegel de rol van verkenner op zich zal nemen", aldus fractievoorzitter Richard de Mos.

Woensdagochtend spreekt Wiegel met alle fractievoorzitters uit Den Haag gezamenlijk voor een kennismakingsgesprek. Daarna ontvangt hij alle fractievoorzitters apart over welke partijen met elkaar een college willen vormen.