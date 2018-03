Henk Bres toch niet voor PVV in Haagse gemeenteraad

In aanloop naar de verkiezingen had Bres nog gezegd de raad in te willen bij genoeg steun van de kiezers. "Ik vind wel dat als ik genoeg voorkeurstemmen krijg, ik dan ook in de gemeenteraad van Den Haag mot plaatsnemen en ben dat dan ook van plan", schreef hij op de website van de partij. Daar komt hij nu dus van terug.

De tweede PVV-zetel in de Haagse gemeenteraad gaat nu naar Willie Dille. Henk Bres blijft wel actief bij de PVV. Hij wordt 'fractievertegenwoordiger' en zal in die rol namens de partij het woord nemen tijdens vergaderingen.