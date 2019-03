OM: Verdachte aanslag Utrecht handelde vermoedelijk alleen

De man die verdacht wordt van de aanslag in Utrecht handelde alleen, concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek van de politie. Er zijn volgens justitie geen aanwijzingen dat hij hulp had van anderen toen hij drie mensen doodschoot in de tram.

Het Openbaar Ministerie gaat er nog steeds vanuit dat Gökmen T. de man is die maandag in Utrecht drie mensen doodschoot. De autoriteiten concluderen dat hij de slachtoffers niet kende.

Een woordvoerder laat weten dat T. psychologisch wordt onderzocht. Zo wordt uitgezocht of hij alleen uit terroristisch motief handelde of dat hij dat deed vanuit "persoonlijke problematiek in combinatie met geradicaliseerd gedachtegoed".

Terroristisch oogmerk

Gökmen T. wordt morgen voorgeleid. Hij wordt verdacht van drie strafbare feiten: meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

De politie onderzoekt nog wat de rol is geweest van de 40-jarige Utrechter die dinsdagmiddag werd opgepakt. Mogelijk had hij een ondersteunende rol buiten het schietincident om, zegt het OM.