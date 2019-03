Nieuwe verdachte opgepakt voor aanslag Utrecht

Er is een nieuwe verdachte aangehouden voor de aanslag gisteren in een tram in Utrecht. Het gaat om een 40-jarige Utrechter, meldt het OM.

De nieuwe verdachte werd vandaag rond 15.30 bij een woning aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Twee andere mannen die samen met hoofdverdachte Gökmen T. werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag zijn vrijgelaten.

Ze zijn geen verdachten meer. Vanochtend zei de Utrechtse burgemeester Van Zanen al dat de twee waren vrijgelaten. Dat bericht werd later door de politie tegengesproken.

Over de twee was weinig bekend. Ze zijn broers van elkaar, maar geen familie van T.

Er zitten nu twee personen vast voor de aanslag: hoofdverdachte T. en de 40-jarige Utrechter.

De aanslag in Utrecht, waarbij drie mensen werden gedood en drie zwaargewonden vielen, kwam vanavond ook aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin deed de politie een oproep aan getuigen van de aanslag om zich te melden. Zo heeft de politie nog niet iedereen gesproken die in de tram zat toen T. daarin het vuur opende.