Politie corrigeert burgemeester: drie verdachten Utrecht zitten nog wel vast

De politie meldt, in tegenspraak met burgemeester Van Zanen, dat de drie verdachten van de schietpartij in Utrecht nog altijd vastzitten. Vanochtend zei burgemeester Jan van Zanen in het NOS Radio 1 Journaal dat alleen hoofdverdachte Gökman T. nog vastzit, maar dat wordt ontkend door de politie.

Vanmorgen meldde de burgemeester dat de twee andere verdachten zijn vrijgelaten. Een van hen zou een persoon zijn "die niet achter een lintje bleef". De politie zegt daar niets over.

Bij de aanslag in de tram in Utrecht vielen drie doden. Vijf mensen raakten gewond, van wie er nog drie in kritieke toestand zijn. Over hun identiteit en hun verwondingen wilde Van Zanen nog niets zeggen.

Bloemen leggen

De burgemeester zal naar verwachting vandaag spreken met nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag. Ook zal hij in de loop van de ochtend bloemen leggen bij het 24 Oktoberplein, waar het schietincident in de tram gisterochtend was.

"Het is een dag die je nooit hoopt mee te maken", zei Van Zanen. "En tegelijkertijd zie je ook veel tekenen van saamhorigheid. Er zijn heel veel mensen die meeleven en mensen die hun medeleven willen doen blijken."

De gemeente Utrecht kijkt naar mogelijkheden voor een herdenking. "Daarover later meer. We zijn nu aan het inventariseren hoe we dat gaan doen, samen met de nabestaanden", aldus de burgemeester op de radio.