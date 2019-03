Getergde May roept parlement weer op om haar brexit-akkoord goed te keuren

De Britse premier May heeft de Britse parlementsleden opnieuw opgeroepen om voor het uittredingsverdrag met de Europese Unie te stemmen dat nu op tafel ligt. Datzelfde parlement stemde het akkoord al twee keer met een grote meerderheid weg. Toch wil May het opnieuw in stemming brengen.

May zei de frustratie van Britten te delen die genoeg hebben van eindeloze brexit-debatten en politieke spelletjes. "Het is hoog tijd dat we een besluit nemen", zei ze en waarschuwde dat het vertrouwen van het Britse volk in het parlement "onherstelbare schade" oploopt als het zich niet achter het akkoord schaart.

Met grote tegenzin

De EU liet vandaag bij monde van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, weten dat het Britse parlement het verdrag in de loop van volgende week moet goedkeuren. Alleen dan is de EU bereid nog enige tijd te geven om de brexit voor te bereiden. May had om drie maanden uitstel gevraagd. "Met grote tegenzin", zei ze vanavond.

Als het parlement het verdrag volgende week niet goedkeurt, verlaten de Britten de EU op 29 maart zonder uittredingsakkoord: het slechts denkbare scenario voor beide partijen, omdat er dan harde grenzen komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met grote gevolgen voor beide economie├źn.

Geen nieuwe stemming

Bijkomend probleem is dat de voorzitter van het Lagerhuis maandag heeft gezegd dat er niet nogmaals over het uittredingsverdrag kan worden gestemd, zonder dat er belangrijke veranderingen zijn aangebracht. Dat is tot nu toe niet het geval en de EU zegt dat er niet opnieuw over de voorwaarden van uittreding onderhandeld kan worden.

Tusk zit morgen een top van EU-regeringsleiders in Brussel voor. Ook daar zal worden gesproken over uitstel van de brexit. Uiteindelijk beslissen de regeringsleiders hierover.