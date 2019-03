Speaker tegen May: geen derde stemming over ongewijzigde brexit-deal

Premier May mag haar brexit-akkoord niet in exact dezelfde vorm opnieuw in stemming brengen in het Lagerhuis. Dat heeft de voorzitter van het huis, Speaker John Bercow bepaald. Hij beriep zich daarbij op een precedent uit 1604.

In een zeer ongebruikelijke interventie oordeelde hij dat het volgens parlementsregels niet is toegestaan om twee keer in één parlementaire periode exact dezelfde motie in te dienen.

Flinke domper

De uitspraak is een flinke domper voor May, die van plan leek om in de aanloop naar de EU-top later deze week voor een derde keer haar akkoord aan het parlement voor te leggen. May hoopte dat ze, ook al heeft het Lagerhuis vorige week nog het akkoord met een meerderheid van 149 zetels afgewezen, de druk bij een derde stemming tot een maximum kon opvoeren.

Het zou voor haar tegenstanders, zeker de hardliners in de brexit-flank van de Conservatieve partij, steeds meer de keuze worden tussen ofwel het akkoord van May, ofwel een verzoek tot lang uitstel van de brexit-datum met mogelijk zelfs afstel van het vertrek uit de Europese Unie.

Substantieel

Bercow bepaalde dat hij een derde stemming alleen zal toestaan als er iets 'substantieels' is gewijzigd aan het akkoord. Hij zei dat de tweede stemming over het akkoord vorige week wel volgens de regels was omdat May via nieuwe verklaringen en toezeggingen uit de EU iets substantieels aan haar deal had toegevoegd.

Het lijkt voor May op dit moment geen zin te hebben om op hele korte termijn weer nieuwe toezeggingen te vragen. De EU heeft al gezegd niet bereid te zijn nog meer water bij de wijn te doen.

Oppositieleden en de Conservatieve brexit-flank reageerden positief op de uitspraak van Bercow. "Dit zorgt ervoor dat we ons nog meer moeten richten op een verandering van de brexit-koers", zei oud-minister en prominent Owen Paterson tegen de BBC.

De premier beraadt zich nu op haar volgende stappen.