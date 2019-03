Meer dan ton voor vader van doodgeschoten Roos, dankzij Martje: 'Ik moest wel'

Roos was een bijzondere jonge vrouw, zegt Martje over haar buurmeisje. "Ze was lief, gaf complimentjes. 'Wat zie je er mooi uit', zei ze weleens. Dat is in deze tijd heel bijzonder, dat je dat zegt."

Het contact was de laatste maanden intensiever, recent was Roos bij Martje en haar man op kraamvisite. "Ik heb al een miljoen keer gekeken naar het konijnenknuffeltje dat ze ons toen gaf. Het kwam uit haar handen. Ik heb erover gedacht om hem bij de boom op het 24 Oktoberplein te leggen, maar ik moet hem koesteren."